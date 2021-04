Verdeeldheid over aanpak oever Weesperzijde: "Ik kom thuis en mijn tuin is weg"

Niet alle woonbootbewoners van de Weesperzijde zijn blij met de beslissing van de gemeente om de oever opnieuw in te richten. Sommige bewoners hadden de afgelopen jaren zelf struiken en bloemen geplant, die nu moeten wijken.

Hoewel er vooraf overleg is geweest, was niet iedereen op de hoogte. "Iedereen kwam mijn tuintje altijd fotograferen, er waren bloeiende rozen. En ik kom zaterdag thuis en het is weg", vertelt bewoner Marion Stotijn.

Meedenken

De grond is niet van de woonbootbewoners zelf, maar van de gemeente. Rick Vermin, stadsdeelbestuurder in Oost, zegt dat er al sinds 2018 met de bewoners gesproken werd. Bewoners die aangaven dat ze de tuintjes zelf wilden beheren na de renovatie, mochten meedenken over hoe die eruit kwamen te zien.

Meerdere woonbootbewoners zeggen dat ze juist blij zijn met de renovatie. "De gemeente heeft een aantal planten waarmee zij normaal goed mee kunnen werken in hun pakket zitten en ze hebben ook een tuinarchitect ingeschakeld om er eenheid van te maken", vertelt één van hen.

Toegeëigend

Ook een deel van de huizenbezitters vindt het een goed plan. "De bootbewoners hebben zich in de loop der jaren enorm veel water en grond toegeëigend. En dat kan zo niet langer. Dat vind ik als huizenbewoner. En als Amsterdammers. Want het is onze grond."

Stotijn is het er niet mee eens. "Hun ruimte? Deze vogel loopt hier trots rond, van dit is mijn tuintje. Je maait dus ook grond van vogels en insecten weg."