Piet Keur: "Na een goed EK wil heel Europa Wijndal hebben"

De kans bestaat dat AZ-spelers Teun Koopmeiners en Owen Wijndal aan het einde van het seizoen Alkmaar gaan verlaten. "Ze willen naar de top, dus het is logisch dat ze die stap willen maken. Het zou dan subtop zijn, want je gaat niet van AZ naar de absolute top", aldus oud-voetballer Barry van Galen.

Oud-voetballer Piet Keur verwacht ook dat Wijndal gaat vertrekken. "Hij zit vast in het Nederlands elftal. Als hij een goed EK speelt, dan wil heel Europa hem hebben. Wijndal moet wel naar een team gaan dat aanvallend voetbal speelt. Als hij bijvoorbeeld naar Italië gaat en in een verdedigende rol gaat spelen, dan sneeuwt hij onder", vertelt Keur.

Kjell Scherpen

In de rubriek 'Een Bakkie Pleur met Van Galen en Keur' nemen de mannen het verder op voor Ajax-keeper Kjell Scherpen. Hij ging vorige week in de fout tegen AS Roma, maar Van Galen en Keur steken Scherpen een hart onder de riem.