Vaccinatielocatie IJmuiden open, locatie Uitgeest opent morgen in sportcentrum De Zien

Na Beverwijk heeft nu ook IJmuiden zijn eigen vaccinatielocatie. In het voormalig tenniscentrum aan de Dokweg werden vandaag de eerste vaccinaties gezet. Morgenochtend opent de derde locatie in de IJmond haar deuren, in sportcentrum De Zien in Uitgeest.

Sinds vanochtend is de tweede vaccinatielocatie in de IJmond geopend. Bij de locatie in IJmuiden zal zeven dagen per week worden geprikt. Harm Groustra, woordvoerder van GGD Kennemerland laat weten dat er ongeveer 200 mensen per dag worden gevaccineerd, maar dat kan volgens hem een veelvoud worden wanneer er straks meer vaccins beschikbaar zijn.

Morgenochtend gaat de vaccinatielocatie in Uitgeest open, deze komt in sportcentrum De Zien. Ook hier zullen ze in eerste instantie 200 mensen per dag vaccineren. Zowel in IJmuiden als in Uitgeest zal het Pfizer-vaccin worden gebruikt, zo laat Groustra weten.

Burgemeester Frank Dales was vanochtend aanwezig bij de vaccinatielocatie in IJmuiden en overhandigde de eerste gevaccineerde aldaar een bosje bloemen.