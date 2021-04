Opbrengst plantenactie Victoria-O gaat dit jaar ook deels naar afgebrande kantine

Het is al jaren een traditie in Obdam: begin mei wordt het dorp gekleurd door de plantenactie van voetbalclub Victoria-O. Het levert de club 'enkele duizenden euro's' op. En dit jaar wordt wordt een deel daarvan besteed aan het opknappen van de kantine. Een jaar geleden werd de kantine in brand gestoken en vrijwilligers leggen momenteel de laatste hand aan de renovatie.

Het materialenhok is nog steeds niet op orde en de historische foto's moeten weer terugkomen op hun vertrouwde plek in de kantine. De opbrengsten van de jaarlijkse plantenactie komen daarom dit jaar extra goed van pas. "Als we het nu een bestemming moeten geven, dan moet je het in die hoek zoeken", verklapt Van de Koppel.

De brand van vorig jaar mei heeft nog altijd een nasleep. "We hebben er best een hoop gedoe mee gehad", vertelt bestuurslid Mario van de Koppel. "We waren goed verzekerd, dus zaten niet met een gapend gat. Maar we zijn nu nog bezig met herstelwerkzaamheden."

Brandstichting bij Victoria-O In het clubhuis van Victoria-O ontstond in mei vorig jaar brand, die - zo bleek later - was aangestoken. Het was een actie van een 14-jarige jongen uit Castricum. Hij werd veroordeeld tot een voorwaardelijke jeugddetentie en tachtig uur taakstraf. Ook moest hij 5.500 euro schadevergoeding betalen aan de club. De voorzitter van de voetbalclub schatte destijds dat de schade rond de 160.000 euro was.

Van de Koppel vertelt dat de plantenactie een lange traditie is in het dorp. De jeugdleden gaan normaal gesproken in april het dorp in om huis-aan-huis bestellingen op te nemen. Vanwege corona moest dat in de ban en is er vorig jaar een webshop gekomen. "We zien nu al dat er meer besteld wordt dan vorig jaar", aldus Van de Koppel.

Extra inkomsten zijn - zeker in de coronacrisis - zeer welkom bij sportverenigingen. Sponsoren, contributie en kantine-inkomsten zijn de voornaamste inkomstenbronnen en daar wankelt het. "Er zijn haperingen in inkomsten van sponsoren, want die hebben het soms ook financieel lastig."

De club heeft voor de contributie en de huur van velden en kantine afspraken gemaakt, waardoor ze niet het volledige bedrag hoefden te betalen. "Zo komen wij er als Victoria-O aardig doorheen."

Huishoudboekje

Wat in dit geval ook meespeelt: Victoria-O is geen eigenaar van de kantine. En dat is juist voor andere sportverenigingen een grote bron van inkomsten. "De kantine zit in de vereniging boven ons", legt Van de Koppel uit. "Wij moeten het puur hebben van contributie en sponsoren. Zo moeten wij ons huishoudboekje op orde hebben."

De club heeft verschillende ludieke acties om geld in te zamelen, waarvan de plantenactie de grootste is. De opbrengst gaat dit jaar dus wel naar de kantine. "De schade zat vooral bij het voorraadhok, de kleedkamers en het materialenhok. Dat is eigenlijk de slagader van je club. Daar maken de leden iedere week gebruik van."

De plantenactie loopt de hele maand april en de vrijdag voor Moederdag worden de planten afgeleverd. Iedereen uit Obdam en nabije omgeving kan deze maand planten bestellen via de webshop van Victoria-O.