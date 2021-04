'Coronavrije' vliegvakantie naar Rhodos vertrokken: één achterblijver positief getest

Vanaf Schiphol zijn vanmiddag 189 reizigers vertrokken op de 'coronavrije' vliegvakantie naar Rhodos. De passagiers doen mee met een proef van de overheid, Sunweb en Transavia om te onderzoeken of vakantie vieren in het buitenland veilig mogelijk is, door onder andere meerdere coronatests te laten afnemen. Eén reiziger kon niet mee vanwege een positieve testuitslag.

Reizigers in afwachting van hun coronatestuitslag - NH Nieuws / Doron Sajet

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Elke deelnemer moest voorafgaand de vlucht een PCR- en een sneltest doen. De positieve pineut werd al twee dagen voor de vlucht eruit gepikt. Zijn of haar plek werd ingenomen door iemand van de reservelijst. Meer dan 25.000 mensen hadden zich opgegeven voor de all-inclusive reis naar Rhodos, maar er was slechts plaats voor 189 passagiers: precies het aantal dat past in een Boeing 737-800 van Transavia. Geen risico Voor vertrek vanaf Schiphol moest nog een test worden gedaan. Geen van de reizigers werd positief getest. Om geen risico te lopen op het laatste moment corona op te lopen, hebben veel passagiers contact met anderen de afgelopen dagen beperkt. Een stel uit Rotterdam zegt de deur niet meer uit te zijn geweest en twee mannen uit Leiden beperkten het gebruik van het openbaar vervoer: "Dat heeft goed uitgepakt!" Bubbel Edammer Piet Reijers en zijn dochter Indy hebben voor een paar dagen boodschappen gedaan en hebben toen thuis in hun 'bubbel' gezeten. Ze stonden op de reservelijst, maar werden uiteindelijk op Tweede Paasdag gebeld of ze nog meewilden naar Rhodos: "Daar hebben we natuurlijk volmondig ja op gezegd." Artikel gaat verder onder de video.

Inchecken voor de coronaproof vakantie naar Rhodos - NH Nieuws / Doron Sajet

Rond 16.30 uur is de Boeing van Transavia geland op de luchthaven van Rhodos. Die vliegt vanavond weer zonder passagiers terug naar Schiphol De komende acht dagen blijven de deelnemers op het resort en mogen er niet af. Volgende week moeten ze voor vertrek naar Schiphol weer twee coronatests laten afnemen. Bij thuiskomst gaan ze in quarantaine. De overheid en de reisbranche werken nog aan andere proefvakanties waar meer vrijheid mogelijk is. Details over die reizen is nog niets bekend.