Alkmaarse scholieren worden wakker met laagje as op schip na vulkaanuitbarsting

Scholieren uit Alkmaar en Groet die een zeilend onderwijsprogramma volgen op een schip dat voor anker ligt bij het Caraïbische Saint Vincent, werden gisterochtend wakker met een laagje as op het dek. De Alkmaarse Isa Leerik is aan boord van het schip en laat weten op veilige afstand van de vulkaan te zijn.

"We waren gelukkig wel op veilige afstand, maar we zorgen wel dat we nu verder uit de buurt gaan zodat we ook op veilige afstand zijn als hij nog een keer uitbarst", zegt Isa. Volgens wetenschappers blijft de vulkaan de komende tijd nog actief en was de uitbarsting slecht een begin.

Schip De Wylde Swan heeft 30 leerlingen aan boord, waaronder ook leerlingen uit Groet en Alkmaar. Zij volgen een zeilend onderwijsprogramma bij Masterskip. Vrijdag lagen zij vlak bij het eiland Saint Vincent toen de vulkaan uitbarstte. "De as is gelukkig nu helemaal weggespoeld maar gisterochtend toen we wakker werden lag er allemaal as op de boot", vertelt Isa aan NH Radio vanaf het schip in de Caraïben.

Bewolkt van as

Van de uitbarsting zelf hebben de leerlingen geen last gehad. "De ochtenden daarna konden we wel minder zien en zagen we dat het bewolkt was. Dat kwam door de as van de vulkaan", vertelt Isa over wat ze mee heeft gekregen. "En dat er inderdaad as op het dek lag." Mensen zijn van het eiland geëvacueerd met cruiseschepen, maar daar hebben de vierde en vijfdeklassers niet zoveel van gemerkt.

Om de eilanden op te kunnen, moeten de leerlingen een coronatest doen. Die wilden ze gaan halen op Saint Vincent. "We gaan nu naar een ander eiland waar we reserve onderdelen kunnen halen en een PCR-test kunnen doen."

"Een paar dagen terug hadden we een hike, daarbij hadden we een gids die ook veel vertelde over de verschillende scenario's die mogelijk waren als ie uitgebarsten was. We hadden allemaal zoiets van 'dat zal misschien ooit wel gebeuren, maar dat is geen zaak voor ons nu', en toen was het opeens zo", vertelt Isa. "Dat was wel typisch."

Ouders

Toen Isa uit Alkmaar vertrok, had ze echt niet verwacht naast een uitbarstende vulkaan te liggen met het schip. Ze heeft ondertussen nog geen contact gehad met haar ouders, hoewel Masterskip wel een mailtje heeft gestuurd over de vulkaanuitbarsting. Via de NH Radio zei ze dit tegen haar ouders. "Het gaat goed en jullie hoeven je geen zorgen te maken."