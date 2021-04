Adriaan van Dis: "Ik schrijf om mijn eigen krankzinnigheid in beheer te houden"

In de serie Iconen voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat schrijver en presentator Adriaan van Dis.

We treffen Adriaan van Dis in het tuinhuisje van de uitgever aan een Amsterdamse gracht. Sinds negentien jaar is de succesvolle schrijver weer terug in de hoofdstad. Hij hoopte lekker op terrassen te kunnen zitten en 's avonds in een café, maar dat ging even niet door.

Van Dis: "Toen ik hier kwam, was er een nieuwe afspraak: je moet binnenblijven in een lockdown." Daar was hij natuurlijk wel aan gewend, want schrijvers zitten voortdurend in een lockdown. Maar nu was deze door de regering opgelegd.