Oorzaak verhitting gasleiding in Oosterblokker nog onduidelijk

De Gasunie heeft een voorlopig rapport opgesteld naar aanleiding van de dreigende gasexplosie in Oosterblokker. Uit het rapport is nog niet naar voren gekomen hoe de verhitting is ontstaan, maar blijkt wel dat alle protocollen en maatregelen die genomen moesten worden goed zijn opgevolgd.

NH Nieuws

Door werkzaamheden aan de gasleiding op de Essinglaan in Oosterblokker dreigde een mogelijk explosiegevaar. Omdat de leiding dicht bij een woonwijk ligt werd besloten om het zekere voor het onzekere te nemen. "Liever twee keer zoveel maatregelen dan een tiende te weinig", zei woordvoerder Eveline van der Hek van de GasUnie vorige week tegen NH Nieuws. Hierdoor werd een NL-Alert verstuurd, die tot in de verre omtrek door mensen ontvangen werd. De hulpdiensten waren snel aanwezig, waarna buurtbewoners uit verschillende straten werden geëvacueerd en opgevangen in twee sporthallen. Ook een kinderopvang in de buurt werd uit voorzorg geëvacueerd. Aan het einde van de middag werd het 'sein veilig' gegeven. Protocollen goed opgevolgd De Gasunie, verantwoordelijk voor de leidingen, maakte vorige week bekend dat zij een onderzoek zouden starten. Een week later heeft het bedrijf een voorlopig rapport en kan de woordvoerder van het bedrijf meedelen dat alle protocollen en maatregelen goed zijn opgevolgd. "Aangezien de gasleiding dicht bij een woonwijk ligt zijn er allerlei voorzorgsmaatregelen en protocollen in werking gesteld", legt Marie-Lou Grégoire van de Gasunie uit. "Uit ons voorlopige rapport is naar voren gekomen dat deze allemaal goed zijn opgevolgd. Dit betreft zowel de calamiteitenbeheersing als wat er intern gedaan moest worden." Verder onderzoek naar oorzaak Uit het voorlopige rapport is nog niet naar voren gekomen hoe de verhitting aan de leiding kon ontstaan. Grégoire: "Er wordt een verder onderzoek gedaan, waarbij het mogelijk is dat een simulatie wordt uitgevoerd om alle stappen opnieuw door te nemen en te onderzoeken." Wanneer de Gasunie meer weet over de oorzaak van de oververhitting is nog niet bekend. "Het kan nog maanden duren voordat we het onderzoek hebben afgerond", laat de woordvoerder van de Gasunie weten.