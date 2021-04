Openbaar Ministerie wil 'kettingrukker' vervolgen voor zeventien diefstallen

De 26-jarige Jimmy van der G. uit Uithoorn die ervan wordt verdacht vorig jaar zomer tientallen vrouwen op straat te hebben beroofd van hun halsketting, wordt door het Openbaar Ministerie verantwoordelijk gehouden voor zeventien van die diefstallen. Dat bleek vandaag in de rechtbank in Alkmaar. De rechtszaak tegen hem start pas later dit jaar.