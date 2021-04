Ironman Westfriesland uitgesteld naar september

De Ironman 70.3 Westfriesland en bijbehorende wedstrijden worden dit jaar uitgesteld. Door de coronamaatregelen en de mogelijke versoepelingen in juli komt de eigenlijke datum eind juni nét te vroeg. Daarom besloot de organisatie om het evenement uit te stellen naar het laatste weekend in september.

Hierdoor werd het voor de organisatie lastig om het evenement op 24 tot en met 26 juni te organiseren. "Daarom hebben we in overleg met de zeven Westfriese gemeenten, de veiligheidsdiensten en de gezondheidsorganisaties besloten om het evenement te verplaatsen naar het laatste weekend van september."

"We hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om te zorgen dat het Ironman-weekend in West-Friesland plaats kon vinden op de geplande datum", zegt wedstrijddirecteur Rob Frambach. Het kabinet heeft echter aangekondigd dat de geldende coronamaatregelen in juli versoepeld kunnen worden.

