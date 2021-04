Naast Halsema willen ook andere burgemeesters in provincie de terrassen open

Roemer is tevens niet de enige veiligheidsregio-voorzitter die zich keert tegen het besluit van het demissionaire kabinet. Ook de burgemeester van Zaanstad en voorzitter van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, Jan Hamming, is voorstander van het gereguleerd openen van de terrassen om beter te kunnen spreiden.

Ook Emile Roemer, waarnemend burgemeester van Alkmaar en tevens voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, is het niet eens met het kabinetsbeleid. Hij maakt zich zorgen om de groepsvorming in parken bij mooi weer. De burgemeesters van gemeente Langedijk en Heerhugowaard sluiten zich hierbij aan.

Burgemeester Eduard van Zuijlen van de gemeente Enkhuizen sluit zich, net als burgemeester Peter Rehwinkel van de gemeente Bergen, hierbij aan. Hij laat via Facebook weten het niet eens te zijn met de beslissing vanuit het demissionair kabinet om de mogelijke versoepelingen uit te stellen: "Ik vrees dat we overspoeld zullen worden door dagjesmensen en als die niet op het anderhalf-meter-terras kunnen plaatsnemen, gaat groepsvorming ontstaan aan de kades. Mijn overtuiging is dat bij mooi weer het middel erger is dan de kwaal."

Eerder gaf de Hilversumse burgemeester Pieter Broertjes al aan teleurgesteld te zijn over de beslissing om de versoepelingen uit te stellen. Ook hij vindt dat je mensen beter de mogelijkheid kan bieden om plaats te nemen in een gecontroleerde omgeving als het terras om ervoor te zorgen dat ze niet bovenop elkaar in een park gaan zitten.

Ook waarnemend burgemeester Wilmar Jaeger van gemeente Oostzaan ziet de terrassen liever vandaag dan morgen geopend worden. Hij steunt de oproep van de vier grote steden, maar benadrukt wel dat heropening goed begeleid zou moeten worden.

Burgemeester Tjapko Poppens van Amstelveen sluit zich aan bij zijn ambtgenoten. Hij pleit ook voor de opening van de terrassen. De drukte in de openbare ruimte kan volgens hem zo beter gereguleerd worden. Bovendien hebben de horecaondernemers in Amstelveen de vorige zomer laten zien dat ze verantwoord bezig waren toen de terrassen tijdens de coronacrisis even open mochten.

Op de vlakte

Politicoloog Ewoud Butter vertelde eerder aan NH Nieuws zich er niet over te verbazen dat burgemeesters zich sterk uitspreken vóór heropening van de terrassen. Volgens hem maken zij zich zorgen over de ondernemers en de handhaving. Ook hij liet weten dat door heropening van de terrassen de drukte mogelijk veel meer kan worden verspreid.

Toch zijn er ook verschillende burgemeesters die zich liever nog even op de vlakte houden. De woordvoerder van Veiligheidsregio Kennemerland laat weten dat de burgemeesters van de negen gemeenten in de regio Kennemerland vanmorgen in hun wekelijkse beraad onder meer hebben gesproken over de situatie rond de versoepelingen. De uitkomsten hiervan zijn vanmiddag besproken in het overleg van het Veiligheidsberaad.

Dit is het platform waar burgemeesters de stand van zaken ten aanzien van de corona-aanpak bespreken met de regering. De veiligheidsregio wil niet op de uitkomsten hiervan vooruitlopen.

Geduld hebben

Ook de woordvoerder van de gemeente Hollands Kroon laat weten dat ze inhoudelijk nog even niet willen reageren. Zij baseren zich liever op de laatste feiten en wachten de persconferentie van morgen af. Ook de burgemeesters van Den Helder, Wormerland en Heiloo spreken zich niet uit over de maatregelen zelf of de verlening daarvan uit.

Toon Mans burgemeester van de gemeente Castricum staat wel begripvol tegenover het besluit van het demissionaire kabinet. Hij geeft aan te begrijpen dat de situatie voor de horeca pijnlijk is, maar het gezien de druk op de ziekenhuizen een logisch besluit te vinden dat de versoepelingen nog even worden uitgesteld. "Het kan niet anders dan dat we met z'n allen nog even geduld moeten hebben."