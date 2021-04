Strand vol met aangespoelde zeedieren: "In dertig jaar nog nooit gezien"

Zandvoorter Sebastiaan Peelen kon zijn ogen gisteren niet geloven langs de vloedlijn. Een triest gezicht, noemt hij het: een strand bezaaid met vele dode zeedieren, zoals scheermessen, krabben, vissen, mosselen en zeesterren. Van schatten van de zee naar karkassen op het zand. "Ik woon een jaar of dertig in Zandvoort en dit heb ik nog nooit meegemaakt."

Sebastiaan is nog steeds ondersteboven van wat hij aantrof. "Er waren schelpen die ik hier nog nooit heb gezien. Iemand zei dat hij een zee-egel had gezien. Er waren zeesterren, alikruikschelpen, hele grote mosselen en mosselen die je hier sowieso niet veel ziet. Scheermesjes kom je hier vaker tegen, maar nu zaten de beestjes er nog in. Dat heb ik echt nog nooit gezien."

Volgens experts is de noordwesterstorm van vorige week de oorzaak van het omploegen van de Noordzee. De storm heeft hoge golven veroorzaakt en deze hebben de bodem van de zee omgewoeld, waar veel dieren zich schuilhouden. Langs de hele Nederlandse kust zijn daardoor zeedieren aangespoeld, zoals ook in Zuid-Holland:

Veelgebruikers van het Zandvoortse strand weten niet goed of het aanspoelen van de vele dode zeedieren nu zo uniek is geweest. Zo zegt Suzanne Klaassen van Stichting Juttersgeluk dat er één of twee keer per jaar onder bepaalde weersomstandigheden zeesterren op het strand terechtkomen.

Maar zij is dit weekend niet op het strand geweest. Een medewerkerster van watersportcentrum The Spot beaamt dat er dit weekend dieren zijn aangespoeld die normaal gesproken niet in Zandvoort terechtkomen. "Bij ons is een dode Jan van Gent gevonden. Nou, dat is echt nog nooit gebeurd."