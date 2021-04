Festival De Parade krijgt 4 ton coronasteun van de vier grote steden

De vier gemeenten ondersteunen De Parade vanuit de coronasteunpakketten voor de cultuursector of de bestaande cultuur- of festivalbudgetten. In totaal gaat het om 425.000 euro. Amsterdam draagt 100.000 euro bij, terwijl 245.000 euro vanuit de coronasteunpakketten van Den Haag en Utrecht komen. Verder komt er 80.000 euro uit de reguliere cultuur- of festivalbudgetten van Utrecht, Rotterdam en Den Haag.

Grote zorgen

De Parade had de vier grote steden om steun verzocht. Het festival kwam als niet-gesubsidieerde instelling niet in aanmerking voor steun vanuit de steunpakketten vanuit het ministerie of die van de afzonderlijke vier grote steden in 2020. Het festival maakte zich afgelopen zomer bij het 30e jubileum al grote zorgen over het voortbestaan, ondanks dat personeel al de helft van het salaris inleverde.

"Amsterdamse makers en instellingen kunnen De Parade gebruiken als springplank naar een nationaal podium en een groter publiek. De Parade is daarom een belangrijk rondtrekkend festival voor Amsterdams talent dat we graag voor de stad behouden", aldus wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur). "We hopen allemaal op een mooie zomer voor De Parade. Met warme avonden, fantastische voorstellingen en natuurlijk de beroemde zweefmolen."

Ontroerd

Het theaterfestival laat weten verheugd te zijn met de steun. "Het ontroert ons en is een extra stimulans om door te gaan", aldus directeur Nicole van Vessum.