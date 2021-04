Opnieuw gaat man hond achterna na val van pier, roep om maatregelen wordt sterker

Tijdens een wandeling gistermiddag redde John Meijer zijn hond uit die vanaf de zuidpier bij IJmuiden in het water was gevallen. Eind november sprong ook al een man vanaf de Noordpier zijn hond achterna. Zowel de Reddingsbrigade IJmuiden als de KNRM Wijk aan Zee noemt dit soort acties 'levensgevaarlijk' en hoopt op meer bewustzijn bij hondenuitlaters. Die hopen op hun beurt op meer maatregelen vanuit Rijkswaterstaat om hun honden te beschermen.

John Meijer redde gistermiddag zijn hond, die vanaf de zuidpier in het water viel - Eigen beeld

De viervoeter van Meijer rende van de ene kant van de Zuidpier naar de andere en op het randje gleed de hond uit. "Hij viel in het water en het enige dat je dan denkt, is dat je hem moet redden. Je handelt uit overlevingsdrang", aldus Meijer. "Ik heb me van de pier laten zakken en via de stenen naar de steigers geklommen en daar mijn kleren uitgetrokken en het water ingegaan." Hoewel het goed afliep, noemt Reddingsbrigade IJmuiden dit soort reddingsacties levensgevaarlijk. "Deze meneer liet zich van de pier zakken, maar de volgende springt van de pier het water in. Er liggen blokken onder water die je niet kan zien. Je zou met deze sprong ledematen kunnen breken of zelfs een val maken die fataal is", aldus Kees Buis, woordvoerder van Reddingsbrigade IJmuiden. Tekst gaat verder na de foto

KNRM redt een hond die van de Noordpier was gesprongen, oktober 2019 - KNRM Wijk aan Zee

Ook de KNRM Wijk aan Zee krijgt te maken met baasjes die hun hond achterna springen. Eind november moesten zij bij de Noordpier in actie komen nadat Stefan Tichelaar in het water was gesprongen om zijn hond te redden, maar niet meer op eigen kracht uit het water kon komen. Tichelaar werd met onderkoelingsverschijnselen uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hij en zijn hondje zijn inmiddels hersteld van het hachelijke avontuur. "We delen de zorgen van de Reddingsbrigade over de hoeveelheid acties op de pier, waarbij het mede door de hoogte in combinatie met de ondiepte al snel fout kan aflopen", zegt woordvoerder van de KNRM, Peter Messchendorp. Jarenlang probleem "In 2015 constateerden wij al dat dit soort situaties vaak voorkomen en dat de mogelijkheden om jezelf uit het water te redden beperkt zijn", aldus Messchendorp. Ook Buis zegt dat de Reddingsbrigade IJmuiden dit probleem al vaker heeft aangekaart bij Rijkswaterstaat, tot nu toe met weinig resultaat.

Meijer, inmiddels bijgekomen van het ijskoude water, laat weten dat wanneer je hond van de pier in het water valt, er maar één gedachte in je hoofd opkomt, namelijk 'ik moet de hond redden'. Meijer is van mening dat de ruimte onder de balustrades moet worden afgeschermd met gaas, zodat de honden er niet onderdoor kunnen. "Daarnaast staan er geen waarschuwingsborden om mensen erop te wijzen dat gezien het risico ze hun hond moeten aanlijnen", stelt Meijer. De man die in november in het water was gesprongen, Stefan Tichelaar, zei toen in een reactie tegen NH Nieuws woorden van soortgelijke strekking: "Ik kan er echt met mijn verstand niet bij dat nergens op de pier een waarschuwingsbord hangt." Oplossingsgericht plan Buis bevestigt dat er geen waarschuwingsborden staan bij de pier. "Een bord zou fijn zijn, hoewel we bij andere gevallen merken dat mensen deze ook vaak negeren. Maar het zou zeker kunnen helpen om het bewustzijn bij hondenbezitters te vergroten." Ook het plan van Meijer om de onderkant van de hekken af te schermen met gaas, vindt Buis ‘een mooi oplossingsgericht plan’.

Quote "We dubben nog over de tekst" Kevin Basari, woordvoerder bij Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat, eigenaar van de pieren, liet eind november naar aanleiding van het te water raken van Tichelaar in een reactie weten al langer bezig te zijn met het aanscherpen van de veiligheid op de noordpier. Desondanks is er wat de bebording op zowel de Zuid-als de Noordpier nog niets aangepast. "We zijn samen met de gemeente bezig om de borden aan te scherpen. Op dit moment wordt op de huidige waarschuwingsborden nog niet vermeld dat je honden uit veiligheidoverwegingen moet aanlijnen, aldus Kevin Basari, woordvoerder bij Rijkswaterstaat. "We zijn er de afgelopen dagen nog mee bezig geweest, maar wanneer we daadwerkelijk gereed zijn, is nog niet bekend", aldus Basari. "Op het ogenblik dubben we nog over de tekst, op welke manier we de mensen het beste kunnen waarschuwen." Met eventuele andere maatregelen zijn ze nog niet bezig, zo laat Basari desgevraagd weten.

Hoewel zowel de Reddingsbrigade als de KNRM hopen dat de waarschuwingsborden van de Rijkswaterstaat niet lang op zich zullen laten wachten, leggen ze de verantwoordelijkheid ook bij de hondenbezitters. "We drukken mensen op het hart om je hond aan te lijnen en wanneer het toch voorkomt dat je hond van de pier af valt, om het alarmnummer te bellen en te wachten tot de hulpdiensten komen", zegt Buis. Ook Messchendorp komt met soortgelijke boodschap: "Wij hopen dat mensen zich bewust worden van het feit dat springen een heldendaad lijkt, maar in de praktijk zeer gevaarlijk is", geeft Messchendorp aan. "Wachten op hulp is de juiste optie."

Reactie gemeente Velsen Woordvoerder Monique van der Velden: "Er staan op dit moment nog geen borden op de pieren om mensen erop te attenderen honden aangelijnd te houden. Dit is wel in voorbereiding. We zijn in overleg met RWS hierover en hopen de borden op korte termijn te kunnen plaatsen." "Het is uiteraard ontzettend vervelend dat er gisteren een persoon te water is geraakt nadat zijn/haar hond van de pier af is gevallen. Gelukkig is het goed afgelopen voor beiden." "Net als de Reddingsbrigade willen wij ook nogmaals benadrukken dat het levensgevaarlijk is om van de pier af te springen. Het is belangrijk dat mensen hun hond op de pier aangelijnd houden om te voorkomen dat ze eraf springen of vallen. Met de borden die er komen, willen we mensen hier extra op wijzen."