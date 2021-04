Megabioscoop moet hart van Amstelveen eindelijk doen bruisen

Na meer dan tien jaar onderhandelen en gesprekken voeren is de kogel door de kerk: Amstelveen krijgt in het Stadshart eindelijk een megabioscoop die filmliefhebbers uit de hele regio moet aantrekken. De gemeente en eigenaar Pathé tekenen rond de zomer de koopovereenkomst en dan staat niets de bouw van de enige echte bioscoop in Amstelland meer in de weg.

De komst van de megabioscoop met zeven filmzalen naar het Stadshart van Amstelveen betekent een flinke boost voor het centrum. Daar zitten al veel horecagelegenheden maar echt levendig in de avonduren wil het al jaren niet worden, ziet wethouder Herbert Raat. "Je kunt er een kanon afschieten na zes uur. Een voorziening als een bioscoop is daar dan ook keihard nodig."

Jongeren binden

De bioscoop is niet alleen belangrijk voor Amstelveen, maar zal ook een aanzuigende werking hebben op veel inwoners van Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel. "Met name voor jongeren in Amstelland is het aantrekkelijk. "Die zijn nu aangewezen op de bioscoop in Amsterdam maar kunnen nu dichterbij een leuke avond hebben", verwacht Herbert Raat. Hij is blij dat Pathé tijdens de coronacrisis toch de nek durft uit te steken en investeert in een megabioscoop in Amstelveen.

Algemeen directeur van Pathé, Jacques Hoendervangers, zegt daarover: "Ondanks dat we nu te maken hebben met de coronacrisis, kijken wij met vertrouwen uit naar de toekomst. Amstelveen is een groeigemeente en het Stadshart is de perfecte locatie voor een gloednieuwe hypermoderne bioscoop voor de inwoners van Amstelveen.”

Cultuurstrip

De bioscoop is onderdeel van een masterplan om het Stadshart aan te pakken en komt in de buurt van de Schouwburg en het poppodium P60. Dat staat ook bekend als de cultuurstrip. Dat gebied moet volgens Raat toegankelijker worden en veel meer een 'verblijfsomgeving' zijn, waar genoeg te doen is om jezelf er langere tijd te vermaken.