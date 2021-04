Telstar-trainer Jonker verwacht gebrand Almere City: "Niet spectaculair, wel enorm degelijk"

Afgelopen week speelde Telstar in Nijmegen gelijk tegen NEC (1-1). Jonker zag dat zijn ploeg het opnieuw goed deed tegen een hoger geklasseerde tegenstander, maar dat het zichzelf opnieuw niet wist te belonen. "Dan kan je het excuus niet zoeken in dat mensen er niet zijn. Dat kunnen we inmiddels wel aardig opvangen. We spelen bijna iedere week fris voetbal, maar dat heeft ons veel te weinig opgeleverd."

Hoewel in Nijmegen een punt werd gepakt, ziet Jonker het bij Telstar vaak mis gaan in de slotfase van de wedstrijd. "We hebben tien keer met één goal verschil verloren. Dat zegt eigenlijk alles. Dan ben je er steeds zo dichtbij. Dus dan heb je vaak het gevoel: hier had meer in gezeten."

Selectie

Maandagavond tegen Almere City zal Frank Korpershoek nog niet bij de selectie zitten. "Hij werkt enorm hard om nog speelminuten te maken." Tom Overtoom is is nog een vraagteken voor morgen, dat geldt ook voor Rashaan Fernandes. Cas Dijkstra keert weer terug van een schorsing. Yaël Liesdek komt dit seizoen niet meer in actie vanwege een blessure.