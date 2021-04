Ajacied Jurriën Timber kijkt uit naar return tegen AS Roma: "We zijn ready"

Sprankelend was het niet, maar Ajax won zondag wel van RKC. In Waalwijk zorgde Sébastien Haller voor de enige goal van de wedstrijd. Verdediger Jurriën Timber gaf na afloop toe dat het spel van de Amsterdammers niet heel goed was. "Gelukkig hebben we wel drie punten."

"Als je er lekker in zit dan moet je gewoon de kansen afmaken", vertelt Jurriën Timber in de catacomben van het RKC-stadion. "We hebben wel weinig weggeven, maar kregen het wel lastig."

AS Roma

Voor de Amsterdammers was de wedstrijd in Waalwijk vooral een tussendoortje. Donderdag speelt de ploeg van Erik ten Hag namelijk de return tegen AS Roma. De heenwedstrijd verloor Ajax met 1-2. Dat betekent dus een lastige klus in de Italiaanse hoofdstad, maar Timber is optimistisch. "Ik heb er heel veel zin in en we willen laten zien dat we beter zijn. We hebben heel veel vertrouwen, we zijn ready."

Tweeling

Bijzonder is dat de tweelingbroer van Jurriën Timber ook in de hoofdselectie zit. Quinten moet het vooralsnog nog doen met een plek op de bank. Uiteraard is hij wel erg betrokken met het spel van z'n broer. De twee broers zoeken elkaar na de wedstrijd ook gelijk op. "Mijn broer haalt momentjes terug van wat wel of niet goed ging."

Bekijk de video voor het hele gesprek met Jurriën Timber.