Wielrenner Jesse de Rooij viel hard in Turkije: "Wilde laten zien hoe hard ik kon"

Afgelopen week ging het gruwelijk mis voor Jesse de Rooij. De 22-jarige wielrenner uit Hoorn was in Turkije voor een meerdaagse etappekoers en kwam ná de slotrit keihard ten val. Hij zal maanden moeten revalideren met een gebroken hielbot.

Vorige week was de Westfries, die in dienst rijdt van Bike-Aid, vier dagen in Turkije voor de Ronde van Mevlana. Zondag was de laatste rit en na de koers ging hij met een aantal teamgenoten nog extra trainen. "Daar word je sterk van", zegt De Rooij tegen NH Sport. "We wilden nog een stukje klimmen en dan de afdaling in. Ik wilde aan mijn ploeggenoten laten zien hoe hard ik kon gaan. Ik ging zo’n 80 kilometer per uur."

Grenzen

Bij een van de eerste bochten ging het fout. "Mijn band gleed weg, de fiets schoot onder me vandaan en met een salto en een koprol kwam ik op een rots terecht", beschrijft De Rooij zijn val. "Het is leuk om hard naar beneden te gaan, maar er zijn grenzen. Dit was wel op het randje en helaas ging het fout."