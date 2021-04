Beauty van Haller bezorgt zakelijk Ajax de overwinning bij RKC Waalwijk

Bij Ajax begon opnieuw Kjell Scherpen onder de lat. Maarten Stekelenburg was nog niet fit en behoorde in Waalwijk niet tot de selectie. Ook Perr Schuurs ontbrak met een knieblessure. Ondanks de drukke weken en de kwartfinale in de Europa League tegen AS Roma liet Erik ten Hag zijn ploeg nagenoeg ongewijzigd. Sebastien Haller nam de plaats in de spitspositie in, wat ten koste ging van David Neres.

Ajax begon zoals verwacht controlerend aan de wedstrijd tegen de nummer veertien van de eredivisie. Dusan Tadic kreeg na tien minuten een mogelijkheid uit een steekpass, maar kreeg zijn lobje niet over de uitkomende doelman Kostas Lamprou heen.

Fraaie treffer

Via Haller kwam Ajax na veertien minuten op voorsprong. De Frans-Ivoriaanse spits tikte een voorzet heel acrobatisch met de punt van zijn schoen in de kruising: 1-0. Na het doelpunt vielen opmerkelijk weinig kansen te notereren. Via Davy Klaassen dachten de Amsterdammers even op voorsprong te komen, maar zijn treffer werd afgevlagd wegens buitenspel. Ajax-verdediger Devyne Rensch moest nog wel een keer aan de rem trekken en deed dat met een fraaie tackle in het strafschopgebied.

