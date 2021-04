Ruïne van Brederode opnieuw doelwit van inbraak, beheerders zijn het beu

Opnieuw inbraak, vernieling en diefstal bij de Ruïne van Brederode in Santpoort-Zuid. Beheerders Rob Kortekaas en Angelique Schipper zijn het beu. "We zijn het echt zat. Dit is erfgoed van alle inwoners, dus daar blijf je gewoon af."

Dennis Mantz / NH Nieuws

In de nacht van zaterdag op zondag forceerden vandalen twee deuren en hielden ze zich vermoedelijk langere tijd op in de toren van de eeuwenoude ruïne. Een eerste rondgang van de beheerders stuitte op de diefstal van een ridderhandschoen uit een expositie, een met stift bekladde tafel en gesloopte sloten. Ook lagen er in de toren veel uitgetrapte peuken. De frustratie bij Rob Kortekaas is groot en hij heeft vanochtend direct aangifte gedaan bij de politie. "Dit kost ons opnieuw honderden euro's om alles te laten repareren. De overlast van jeugd in Velsen, en hier bij de ruïne, wordt gewoon steeds erger en dat zijn we goed zat aan het worden." De ring van de originele grendel werd uit het zandsteen geslagen en een tafel beklad:

Rob Kortekaas / bewerking NH Nieuws

Angelique Schipper, mede-beheerder van de ruïne, is het net als Rob helemaal beu. "Deze ruïne is erfgoed van iedereen en daar moeten we gewoon zuinig op zijn. Wij beheren het, maar de vernielzucht raakt iedereen." Rob en Angelique roepen ouders in de omgeving op om waakzaam te zijn. "Als zij plotseling een ridderhandschoen tegenkomen in huis, laat het dan alsjeblieft weten."