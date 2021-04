Vee op tijd bevrijd bij brand in stal Assendelft

In een stal aan de Zeedijk in Assendelft heeft zondagmiddag een flinke brand gewoed. Meerdere brandweerwagens wisten de brand uiteindelijk onder controle te krijgen. De koeien die in de schuur stonden, zijn veiliggesteld, zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

De bewoner van het naastgelegen huis was in de stal bezig toen de brand plotseling uitbrak in een tractor. Hij heeft eerst zelf nog het vuur proberen te blussen met een tuinslang.

Een voorbijganger schoot vervolgens te hulp. Zo'n 15 koeien die in de schuur stonden, konden allemaal in veiligheid worden gebracht. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen ook oversloegen naar de woning. Het dak van de stal is wel behoorlijk beschadigd, ook zijn er wat asbestdeeltjes vrijgekomen.

De bewoners en de te hulp schietende voorbijganger zijn door ambulancepersoneel nagekeken, omdat ze wat rook hadden ingeademd. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis.