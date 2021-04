Vee op tijd bevrijd bij brand in schuur Assendelft

In een schuur in Assendelft heeft zondagmiddag een flinke brand gewoed. Meerdere brandweerwagens wisten de brand uiteindelijk onder controle te krijgen. De koeien die in de schuur stonden, zijn veiliggesteld, zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

De brand werd ontdekt door een voorbijganger, die vervolgens de eigenaren van de schuur waarschuwde, laat de woordvoerder van de veiligheidsregio weten. "De bewoners hebben de koeien die in de stal stonden snel uit de schuur gehaald." Er stonden zo'n twintig koeien in het gebouw.

De brand ontstond in een tractor, die in de schuur geparkeerd stond. De vlammen sloegen vervolgens over naar het dak, dat voor een deel is beschadigd. Het is nog onduidelijk waarom de tractor vlam vatte.



Door de brand is een kleine hoeveelheid asbest neergekomen op het gebouw en het terrein. De hulpdiensten hebben dat inmiddels opgeruimd. Twee mensen hebben rook ingeademd; zij zijn nagekeken in de ambulance, maar hoefden niet naar het ziekenhuis.