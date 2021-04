Coronaprotesten in Amstelveen en op Museumplein

Behalve op het Museumplein hebben zondagmiddag ook enkele honderden mensen zich verzamelen op het Stadplein in Amstelveen. Ze demonsteren tegen de coronamaatregelen.

Bij het protest in Amstelveen is ook politie aanwezig. "Maar de sfeer is vooralsnog rustig", vertelt een aanwezige. Ook op het Museumplein gaat het er gemoedelijk aan toe.

Rustiger

Net als vorige week zijn de protesten een stuk rustiger dan eerdere zondagen. Twee weken geleden werden er nog 334 demonstranten aangehouden op het Museumplein. Daarvan hebben er 305 een gebiedsverbod gekregen. Mogelijk heeft dat iets te maken met de lagere opkomst van vorige week en vandaag.

Nieuwe grasmat

Het Museumplein krijgt binnenkort een nieuwe grasmat. Vanaf 20 april wordt het veld volledig afgezet en kan het zeker tot in juni niet meer worden betreden – ook niet door demonstranten. Sommige demonstranten zeggen tegen AT5 dat zij denken dat de renovatie wordt uitgevoerd om de demonstraties op het plein te stoppen.

Het lijkt erop dat het Stadsplein in Amstelveen de nieuwe locatie zal worden voor de wekelijkse demonstratie tegen de coronamaatregelen.