FC Marlène haalt doelman Barry de Wit terug op het oude nest

"Van alle kanten dat er een nieuwe wind blaast door de club en ik heb het er

natuurlijk ook met mijn ploeggenoten bij Oranje over gehad. Zij waren ook louter positief over de club en dat motiveerde mij alleen maar meer om hier straks wat moois neer te zetten", zegt De Wit in een persbericht.

Plezier

Coach Carlo van der Waals, vanaf komend seizoen technisch manager, is verheugd op de komst van de international. ‘Barry heeft inmiddels acht jaar ervaring op eredivisie-niveau en is Oranje-international dus we weten wat we in huis halen. Daarbij kent hij de club en weet hij welk gezamenlijk doel wij als FC Marlène hebben. Ik ben er van overtuigd dat wij veel plezier aan elkaar gaan beleven."

De Wit maakte in de jeugd de overstap van 't Veerhuys naar FC Marlène. Vanaf 2013 was hij vervolgens tweede keeper achter Peter Roozebeek. Om meer speelminuten te maken vertrok hij in 2015 weer terug naar 't Veerhuys. Daarna speelde De Wit voor Hovocubo en ASV Lebo.