Kira Toussaint zwemt wéér nieuw Nederlands record op 100 meter rugslag

Kira Toussaint heeft op de Swim Cup in Eindhoven opnieuw een ijzersterk optreden gegeven. De Amstelveense zwemster klokte met 58,74 een nieuw Nederlands record op de 100 meter rugslag. Later in de middag verscherpte ze die tijd naar 58,35.

Het is een goed weekend voor Toussaint, die zaterdag al twee keer een Europees record op de 50 meter rugslag zwom. In de series op de 100 meter noteerde de 26-jarige zwemster 58,74 en was daarmee 0,17 seconde sneller dan de toptijd die ze in december zwom.

