Kira Toussaint zwemt nieuw Nederlands record op 100 meter rugslag

Het is een goed weekend voor Toussaint, die zaterdal al twee keer een Europees record op de 50 meter rugslag zwom. In de series op de 100 meter noteerde de 26-jarige zwemster 58,74 en was daarmee 0,17 seconde sneller dan de toptijd die ze in december zwom.

Toussaint is zeker van deelname aan de Olympische Spelen op de 100 meter en 200 meter rugslag. De 50 meter rugslag is geen olympische discipline.