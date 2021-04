Amsterdam UMC start onderzoek naar één vaccinatie voor mensen die al corona hebben gehad

Vaccins besparen

De Jong hoopt aan te kunnen tonen dat mensen die zelfs een jaar geleden ziek zijn geweest door corona voldoende hebben aan één prik. Op dit moment is al besloten op basis van internationaal onderzoek om mensen die tot zes maanden geleden besmet zijn geweest één prik te geven. Het nog verder opschuiven van die periode kan honderdduizenden vaccins besparen en vrijmaken voor andere groepen Nederlanders.

''Dat het nu al voor de groep tot zes maanden geldt, vind ik een goede zaak. Elders in de wereld is ook onderzoek gedaan. Dat heeft aangetoond dat als je mensen die tot zes maanden geleden geïnfecteerd zijn geweest eenmalig een vaccinatie geeft, dat het voldoende zou moeten zijn. Dat is vooral onderzoek geweest in zorgmedewerkers. Dat is een bepaalde groep mensen: relatief jong en gezond. We weten dus niet of het voor iedereen geldt'', zegt de viroloog.

Advies uitbreiden

Aan het onderzoek van het Amsterdam UMC doen zo'n 170 mensen mee. ''We gaan kijken of het huidige advies van één vaccinatie voor iedereen die tot zes maanden geleden de infectie heeft doorgemaakt goed is. Maar ook kunnen we kijken of dat geldt voor mensen die langer geleden ziek zijn geweest: een jaar geleden tijdens de eerste golf. Als dat zo is, dan kan het advies van de Gezondheidsraad uitgebreid worden.''

De Jong hoopt over vier of vijf weken al eerste resultaten te kunnen presenteren. ''Dat is ook van belang voor de vaccinatiestrategie in Nederland'', zegt hij.

