OMT-lid De Jong: "Voorgestelde versoepelingen voor 21 april zijn ambitieus"

De versoepelingen die door het kabinet per 21 april zijn voorgesteld, zijn ambitieus. Dat stelt viroloog van het Amsterdam UMC en lid van het Outbreak Management Team (OMT) Menno de Jong bij AT5 . "Versoepelen vlak voor een piek of er net na heeft nadelige effecten op het aantal infecties en dus later ook op de ziekenhuisopnames. In dat licht beschouwend, is vandaag niet de beste tijd om te versoepelen."

Volgens De Jong zijn de plannen van het kabinet ambitieus. ''Maar er zijn ook andere afwegingen die gemaakt moet worden. Die maak ik niet, maar het kabinet. Iedereen is ook doodop van die maatregelen. Ik zou ook weer op een terras willen zitten, maar wat ik niet wil is dat één week kunnen en daarna weer in complete lockdown moeten. Er moet echt goed over nagedacht worden. Richting het kabinet zou ik zeggen: wees voorzichtig, dat is altijd een goede boodschap.''

Op de plannen is deze week al veel kritiek geweest. Ook De Jong zegt dat je pas over één of twee weken pas iets betrouwbaars kan zeggen over aantal besmettingen in Nederland. ''Ik denk dat we logisch moeten blijven nadenken. In alle onzekerheden is er één zekerheid en dat is als er versoepeld wordt het aantal infecties niet zal afnemen, maar eerder zal toenemen. Daarmee vertraag je de piek en mogelijk wordt die zelfs hoger.''

Ziekenhuizen

In de ziekenhuizen staat, nu er weer steeds meer coronapatiënten worden opgenomen, de reguliere zorg weer onder druk. ''Het slechte nieuws is dat we in de ziekenhuizen de piek nog niet bereikt hebben. We zien een toename op de gewone afdelingen, maar zeker op de ic. Ook in het Amsterdam UMC is het gewoon heel druk en het wordt steeds drukker. De ic-capaciteit moet in Nederland weer opgeschaald worden en dat heeft effect op de reguliere zorg. We zitten nu in de buurt van de piek qua besmettingen en in de ziekenhuizen. Maar we hebben hem nog niet bereikt. Het is nog wel even zorgwekkend.''

Toch zijn er wel lichtpuntjes, zo stelt De Jong. ''De stijging van het aantal besmettingen is aan het afvlakken. We moet de daling wel met een korrel zout nemen, want er is ook tijdens Pasen minder getest. Dat zie je wel vaker tijdens vakanties. We komen wellicht in de buurt van de piek qua besmettingen. We zien ook het effect van vaccinatie in verpleeghuizen, de sterfte is afgenomen. Het toont de kracht van vaccinatie aan.''

Persconferentie

Vandaag bespreekt het kabinet de mogelijke versoepelingen in het Catshuis. Dinsdag volgt er een nieuwe persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister van volksgezondheid Hugo de Jonge.