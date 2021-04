Ondanks verkeerde scouting kwam handballer Trainavicius naar Nederland

Handballer Vaidas Trainavicius speelt nu al een aantal jaar bij Aalsmeer. Daarvoor speelde hij bij Hurry Up (2014-2018) . De overgang van het Litouwse VHC Sviesa naar de ploeg uit Zwartemeer ging toen niet helemaal op rolletjes...

Handballer Vaidas Trainavicius van Aalsmeer: "Wij moeten kampioen worden" - NH Nieuws

Gintaras Cibulskis Via een andere Litouwse handballer, Gintaras Cibulskis, kwam hij een aantal jaren geleden dus bij Hurry Up uit Zwartemeer te spelen. "Ze vroegen of ik een video wilde opsturen. Dat deed ik, maar toen wilden ze mij niet hebben. Het tweede jaar wel. Ik vroeg toen waarom wilde jullie mij niet in eerste instantie hebben? Het bleek dat ze toen naar de verkeerde speler op de video hadden gekeken", vertelt een lachende Trainavicius.

Quote "Het bleek dat ze toen naar de verkeerde speler op de video hadden gekeken" handballerVaidas Trainavicius

Aalsmeer De handballer speelt nu een aantal jaren bij Aalsmeer. In het team van Bert Bouwer wil hij dit seizoen alle prijzen pakken. De trainer roemt hem. "Het is een fijn sportmens. Het is een toegevoegde waarde voor de groep", aldus Bouwer.

Quote "Het is een fijn sportmens. Het is een toegevoegde waarde voor de groep" aalsmeer-coach bert bouwer

NH Sport was zaterdag aanwezig in Aalsmeer en maakte de bovenstaande reportage over Vaidas Trainavicius.