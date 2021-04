Testpilot zorgt voor lachende bezoekers: "Mensen zijn blij weer naar binnen te kunnen"

De pilot 'testen voor toegang' is in volle gang. Verschillende musea en monumenten waren als eerste aan de beurt voor de proefopening. Vandaag was de eerste weekenddag van de test: het was drukker dan gisteren, maar morgen worden er meer mensen verwacht.

Een van de musea die vandaag open was, is het Crash Luchtoorlog- en verzetsmuseum '40-'45 in Aalsmeerderbrug. "Gisteren waren er nog wel weinig mensen, maar vandaag liep het prima door", vertelt woordvoerder Rick Franke. "Er waren ook mensen die vanmiddag om 13.00 uur een kaartje kochten, zich nog konden laten testen in Amsterdam en aan het eind van de middag in 't museum waren." Het museum mag per dag 90 mensen ontvangen. Vandaag kwamen er 26 mensen en morgen komen er naar verwachting 40 mensen.

Gisteren stonden er drie actievoerders voor de deur met spandoeken, maar daar focust Rick zich niet te lang op. "Ze waren tegen de coronmaatregelen. Die heb ik vriendelijk gevraagd buiten de poorten te gaan staan. Vandaag stonden ze er niet en ik hoop morgen ook niet."

Hoewel het niet meteen stormloopt is Rick blij dat het museum even open kan. "Eigenlijk werkt dit hetzelfde als van de zomer, toen we op 6 juni, D-day, open konden", vertelt hij. "Mensen moeten nu alleen wel eerst een test doen." Bij het museum merken ze dat het voor de ouderen lastig kan zijn om te vinden hoe de pilot werkt. "Het is bedacht door professionals met een smartphone, maar dat is niet voor iedereen zo duidelijk. We zijn een oorlogs- en verzetsmuseum een deel van de doelgroep is wat ouder."

Meerdere uitjes

Sommige bezoekers gingen niet alleen naar Crash. "Een bezoeker vertelde dat hij eerder op de dag ook naar de keukenhof was geweest. Hij was heel blij dat er weer wat open was", vertelt Rick. Hij merkte dat het voor bezoekers vanaf andere plekken in het land niet altijd zo makkelijk is om zich in de buurt te laten testen bij stichting Open Nederland. "Een meneer uit Apeldoorn moest zich in Arnhem laten testen en iemand uit Amersfoort in Naarden. Dat kan zeker voor ouderen best ver zijn. Maar ik denk dat er nog wel locaties bij komen. De opening is natuurlijk ook om deze manier te testen."