Korfballers KZ dwingen beslissingswedstrijd af tegen Fortuna

Bij KZ begon Esther Cordus verrassend in de basis. Zij kwam dit seizoen weinig in actie vanwege een blessure. Marjolijn Schenk begon daardoor op de bank. Emiel de Kruijff moest de wedstrijd aan zich voorbij laten gaan met een enkelblessure.



Ondanks het missen van De Kruijff begon KZ sterk door een 5-2 voorsprong te nemen. De bezoekers uit Delft kwamen daarna beter in de wedstrijd en maakten drie doelpunten op rij: 5-5. Een nieuwe tegenvaller volgde toen sterkhouder Alwin Out uitviel. Ook hij liep een enkelblessure op. In het vervolg van de eerste helft ging het gelijk op. Bij rust stond het 9-10.

Vier punten op rij

De tweede helft begon uitstekend voor KZ. Lars Hoorn, die De Kruijff verving, maakte twee belangrijke goals en zette zijn ploeg op voorsprong. De ploeg van Dennis Doves liep zelfs uit naar 13-10.

In de spannende slotfase hield KZ het hoofd koel. Dat was mede te danken aan een uitstekend schotpercentage van ruim twintig procent. Hoorn werd met vier treffers de topscorer namens de thuisploeg.

Dinsdag speelt KZ in Delft de beslissingswedstrijd tegen Fortuna. Ook in de andere halve finale tussen PKC en TOP moet er een derde duel aan te pas komen.