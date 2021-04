Laatste eer voor barman Martin: "Amsterdam is één van haar zonen verloren"

"Het is een unicum die weg is en dat doet pijn", zegt Hugo Broers. Hugo is een stamgast van het café en een vriend van Martin. "Hij kon met iedereen omgaan, dat is ongelooflijk. Als je maar netjes, correct en eerlijk was, dan zat je in zijn hart. Zo een zoon had ik graag willen hebben."

"Een hele fijne lieve man en een goede vriend. Vandaag heeft Amsterdam één van haar zonen verloren", vertelt één van de goede vrienden van Martin. "Martin was iemand die altijd voor je klaarstond, hij bracht gezelligheid, warmte en liefde."