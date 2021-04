Protest tegen anti-Aziatisch racisme op het Museumplein: "Het zit diep geworteld"

De demonstranten droegen borden met teksten als "I don't eat dogs, but hotdogs" en "Racisme is geen grapje" met een illustratie van iemand die met zijn vingers spleetogen maakt.

"Er wordt anno 2021 nog steeds ‘Hanky panky Shanghai’ gezongen op basisscholen en er worden nog spleetoog gebaren gemaakt op TV. Aziatische vrouwen worden nog steeds geseksualiseerd in de media en seksistisch bejegend op straat. Genoeg is genoeg", schrijft een van de organisatoren bij het evenement op Facebook.

#StopAsianHate

#StopAsianHate is een internationale roep om haat tegen Aziaten te stoppen. De directe aanleiding voor de protesten is de aanslag in Atlanta vorige maand waarbij acht mensen, onder wie zes Aziatische vrouwen, in drie massagesalons werden vermoord.

Maar ook in Amsterdam is er sprake van anti-Aziatisch racisme en geweld. Zo schreef Vice deze week over de 24-jarige Kelly die bij metrostation Van der Madeweg werd aangevallen. Bij de start van de coronacrisis kreeg het Meldpunt Discriminatie vierhonderd meldingen binnen van Aziaten die zich gediscrimineerd voelden.

Afgelopen oktober maakte AT5 onderstaande reportage om het probleem aan te kaarten.