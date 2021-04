Online bijeenkomst biedt ouders hulp bij omgang met puber in corona tijd

Iedere puber reageert anders op de coronacrisis en alles wat daarbij komt kijken. Sociale contacten vallen weg, net als samen sporten en de structuur van school. Voor de tieners, maar ook voor de ouders, was en is er door het coronavirus veel onzekerheid. De GGD Hollandse Noorden organiseert daarom 20 april een online bijeenkomst voor ouders om hierover te praten. Monique Klein-Vriend is opvoedadviseur bij de GGD en vertelt over de webinar en opvoeden in tijden van corona aan WEEFF Radio.

Voor tieners is deze periode lastig, vertelt opvoedadviseur Monique. Het wordt volgens haar door het coronavirus moeilijk gemaakt om bepaalde dingen te doen die wel belangrijk zijn voor pubers. "In de normale puberteit is het belangrijk om met vrienden af te spreken en het losmaken van de ouders. Samen met vrienden op ontdekkingstocht. Dat is momenteel beperkt."

Als ouder is het volgens Monique daarom belangrijk om te proberen contact te houden, in gesprek te blijven en interesse te tonen in elkaar. "Ze brengen veel tijd online door, maar vraag dan bijvoorbeeld wat ze daar doen. Soms is het ook belangrijk om iets gezelligs te doen samen. Pak een spel of doe een sportactiviteit." Wel moeten ouders volgens de opvoedadviseur zelf ook de lat niet te hoog leggen. "Voor iedereen was het afgelopen jaar schakelen."

Positiviteit

Om de coronacrisis door te komen, is het volgens Monique goed om te kijken naar de positieve dingen en om te kijken naar wat wel kan. Dat gaat in de lezing van 20 april ook echt naar voren komen volgens haar. "Wat kunnen we van deze periode leren en wat gaan we hiervan meenemen?" Zo legt zij uit dat bijvoorbeeld veerkracht binnen een gezin tijdens een crisis als deze erg belangrijk is. "Dat hebben we nu nodig, maar is ook een mooie vaardigheid voor de toekomst."

Beluister het gesprek hieronder terug.