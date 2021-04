Na 72 jaar is de Blauwe Tram terug in Haarlem, maar nog zonder wielen

Stap voor stap begint de grote droom van Haarlemmer en tramliefhebber Wim Beukenkamp uit te komen: de herrijzenis van de Blauwe Tram. Op basis van de originele bouwtekeningen probeert hij het iconische vervoersmiddel te reconstrueren. In het West-Friese dorp Winkel zijn de onderdelen aan elkaar gelast, de tram wordt vanaf vandaag in Haarlem verder afgebouwd.

'Bouwen! Die Blauwe!' staat bovenop het stalen casco van de Blauwe Tram bij aankomst in Haarlem. Het transport vanuit West-Friesland moest zoveel mogelijk stilgehouden worden, omdat het anders nog wel eens te druk zou kunnen worden met toegesnelde tramfanaten. En die staan inderdaad te wachten op de plek van aankomst. Onder hen natuurlijk een supertrotse Wim Beukenkamp, de grote initiatiefnemer achter dit megaproject.

Haarlemmer Wim Beukenkamp blaast de Blauwe Tram nieuw leven in - NH Nieuws

Wim heeft de afgelopen jaren met zijn stichting 'De Nieuwe Blauwe Tram' geld ingezameld om zijn droom te kunnen realiseren. Hij werkt als spoorinspecteur en belandde een aantal jaar geleden in het ziekenhuis. Daar, in zijn bed, bedacht hij dit hele bouwproject van 'A tot Z' in zijn hoofd. "Omdat ik toch niks anders kon doen." 'Ontwerp was baanbrekend' Het gaat allemaal om tweelingtramstel A619/A620. Het is het laatstgebouwde model uit een lange serie van Blauwe Trams die tot 1949 in Haarlem rondreden. Na zijn laatste rit belandde de tram op de schroothoop en dat heeft Wim altijd pijn gedaan. "Dit tramstel was namelijk baanbrekend. Het was de overgang van de oude klassieke trams naar de moderne trams. Het is de grootvader van de trams die nu rondrijden."

De Blauwe Tram, model A619/620 - stichting De Nieuwe Blauwe Tram

Het tramstel is in 1932 ontworpen en gebouwd in Haarlem, door de firma Beijnes. Het ontwerp was vooruitstrevend, omdat je als passagier voortaan van het ene naar het andere tramstel kon doorlopen. Daarvoor waren de stellen altijd van elkaar gescheiden. Ook de huidige bussen en trams hebben die 'harmonica-functie' nog tussen de verschillende stellen. Het was ook de eerste tram met een volledig aan elkaar gelaste stalen constructie. Laatste rit in 1961 Jarenlang reed model A619/620 tussen Haarlem en Leiden, door de Bollenstreek. In 1949 verdween hij uit het Haarlemse straatbeeld, daarna reed hij nog regelmatig in Den Haag rond. In 1961 maakte hij daar zijn afscheidsrit om vervolgens meteen gesloopt te worden. En dat betekende meteen ook het definitieve einde van de Blauwe Tram.

Het 'luxe' interieur van de Blauwe Tram - stichting de Nieuwe Blauwe Tram

Op basis van de originele bouwtekeningen, opgedoken in het archief van het Spoorwegmuseum, wordt de tram nu nagebouwd. In Winkel is het stalen casco van de A619 aan elkaar gelast, het interieur en de andere onderdelen worden de komende jaren naast het NZH Vervoer Museum in de Haarlemse Waarderpolder voltooid. Tramstel A620 wordt later naar Haarlem overgebracht, waar ze dan, net als vroeger, aan elkaar gekoppeld zullen worden. Meubilair in Santpoortse schuur gemaakt Kees van Egmond bouwt de stoelen en banken, ook op basis van de oude bouwtekeningen, na in zijn schuur in Santpoort-Noord. "Het gaat om een combinatie van teakhout en eikenhout. Het was echt een superluxe interieur voor die tijd, zeker als je het vergelijkt met de andere trams. Daar zat je gewoon op hout, deze stoelen hebben binnenvering."

Een reconstructie van een stoel uit de Blauwe Tram - NH Nieuws / Paul Tromp

Het gaat nog wel een paar jaar duren voordat de tram ook echt kan gaan rijden. In ieder geval voorlopig niet in Haarlem, want daar ligt geen bruikbaar spoor meer. "Ik hoop dat Haarlem ooit zijn tram weer terugkrijgt en vele Haarlemmers hopen dat met mij. Ik heb de wethouder gevraagd om een spoor aan te leggen, dan heb ik in ieder geval 'de openingstram' voor hem klaarstaan. Dat kon hij wel waarderen", lacht Wim. Den Haag De eerste rit zal zeer waarschijnlijk in Den Haag zijn, de stad waar de Blauwe Tram ook vele kilometers heeft afgelegd. Timmerman Kees wil die eerste rit wel meemaken vanuit zijn zelfgebouwde fauteuil. "Bij leven en welzijn ben ik er zeker bij, absoluut." Nu eerst nog even die andere zestig zitplaatsen in zijn schuur aftimmeren.