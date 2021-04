Borden in Vondelpark zorgen voor onrust bij hondenbezitters: "Hou je hond aan de lijn"

Op hekken in het Amsterdamse Vondelpark hangen borden met de waarschuwing dat er 'rattengif' in het park ligt en dat er honden aan zijn overleden. Het is niet duidelijk of dit echt zo is, de politie en de Dierenambulance hebben er in ieder geval geen meldingen over gehad.

De borden hangen op verschillende plekken in het park. Op de borden zijn diverse teksten te lezen. "Er ligt gif in het park" of op een andere "Onze hond is dood". En op een ander bord bij een brug in het park staat dat er al twaalf honden dood zijn door vergiftiging.

"Wij hebben nog geen meldingen binnengekregen van dode honden", zegt een woordvoerder van de politie. Ook de Dierenambulance kreeg nog geen meldingen binnen, maar ze hebben wel een advies: "Hou je hond aan de lijn."

Een mogelijke oorzaak zou ook kunnen zijn dat de honden poep van drugsgebruikers hebben gegeten. In 2015 is een hond bijna overleden na het eten van 'drugspoep' in het Sarphatipark. De Dierenambulance laat weten dat 'drugspoep' inderdaad gevaarlijk kan zijn voor honden.

Wie de borden heeft opgehangen is niet duidelijk.