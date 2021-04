Bloemencorso's en festivals als visitekaartje: "De bloembol is een miljardenbusiness"

Het is lente, de narcissen en hyacinten schieten de grond uit. Niet alleen de inwoners van de Bollenstreek genieten van al die prachtige kleuren, ook in het buitenland zijn onze bloemen geliefd. "Er wordt meer dan een miljard euro per jaar aan bloembollen geëxporteerd", vertelt Ibo Gülsen in de derde aflevering van de tv-serie ‘De gezichten van Bloemencorso Bollenstreek’.

"Elke bol die hier verkocht wordt, is 100 procent Nederlands. Daar profiteert de hele economie van", legt Gülsen uit. Samen met bedrijven uit de Bollenstreek ontwikkelt hij wereldwijd bloemenparken en festivals. "Er zijn grote bloemenfestivals in Azië, Europa en Afrika. Daar komen jaarlijks miljoenen mensen op af", vertelt hij. "Al die bezoekers genieten van de Nederlandse bloemen en gaan met een positief gevoel naar huis. Dat leidt automatisch tot een betere verkoop van bloemen. Het Bloemencorso Bollenstreek levert daar ook een bijdrage aan. Dat is het grootste corso ter wereld en trekt jaarlijks zo’n 800.000 bezoekers."

Turkije Tegenwoordig is de tulp het symbool van Nederland, maar in de twaalfde eeuw kwam deze bloem vanuit Centraal-Azië via de zijderoute in Turkije. "Daar zijn ze de tulp voor het eerst gaan waarderen", vertelt Gülsen. "En die waardering voor de tulp werd overgebracht in de diplomatieke uitwisselingen. Als ambassadeurs op bezoek kwamen bij de sultan, dan kregen ze altijd een paar bolletjes mee als diplomatiek geschenk. Op die manier is de tulp vanuit Turkije naar Nederland gekomen."

Quote "Deze tulp kostte evenveel als een Amsterdams grachtenpand" Anja van Zalinge - stadsarcheoloog haarlem

In de zestiende eeuw trok deze exclusieve bloem al snel de aandacht van rijke stedelingen. Zij kochten bollen om in de tuinen van hun grachtenhuizen te planten. Het verzamelen van tulpen werd een rage. Kort na 1600 stegen de prijzen van tulpenbollen. Er ontstond een grote tulpenhandel. In Haarlem werden recordprijzen betaald voor de bollen. "De beroemdste tulpenbol is de Semper Augustus", vertelt stadsarcheoloog Anja van Zalinge. "Die werd in Haarlem voor 6000 gulden verkocht. En voor die prijs had je in die tijd ook een grachtenpand in Amsterdam."

Bollenteelt In de zeventiende eeuw begon men in Haarlem bloembollen te telen. Dat deden mensen in stadstuinen, maar er ontstonden ook kwekerijen aan de rand van de stad. "In Haarlem heb je een zandige grond, dat is een uitstekende grond om bloembollen in te kweken", legt Van Zalinge uit. "Maar door de uitbreiding van de stad was hier geen plek meer. Hierdoor is de bloembollenteelt steeds verder naar het zuiden verplaatst. Het gebied waar nu de Bollenstreek is. Daar heb je diezelfde zandige grond."

Visitekaartje De tulp komt oorspronkelijk niet uit Nederland, maar dankzij de Nederlandse kwekers – die de tulp massaal gingen telen - is het een betaalbaar product is geworden. "Wij hebben het toegankelijk gemaakt voor de rest van de wereld", zegt Gülsen. "Nederland is uniek in de bollenteelt. Er wordt meer dan een miljard euro per jaar aan bloembollen geëxporteerd. Het is jammer dat het bloemencorso vanwege corona dit jaar niet rijdt, maar ik weet zeker dat het terugkomt. Het is zo’n belangrijk onderdeel van de identiteit van de Bollenstreek. Het Bloemencorso Bollenstreek is het visitekaartje voor de Nederlandse bollenindustrie."