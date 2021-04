Rode hakken op de Dam voor meer aandacht voor geweld tegen vrouwen

Op de Dam liggen 35 paar rode hakken om aandacht te vragen voor femicide in Nederland. "Femicide is geweld tegen vrouwen", legt organisator Yesim Candan uit. "Er wordt hier te weinig over gesproken in Nederland."

De demonstratie is geïnspireerd op het kunstwerk van Vahit Tuna in Turkije. Zij hing 440 paar schoenen aan de muur van twee gebouwen. Even veel als het aantal vrouwen dat in 2018 in Turkije om het leven kwam door toedoen van hun man.

Organisators van de 'kunstdemonstratie' zijn zangeres en opiniemaker Stella Bergsma en journalist Yesim Candan. De rode hakken zijn gemaakt door scholieren van het Vossius Gymnasium en kunstenaar Mick Johan.

De aanleiding voor de demonstratie vandaag zijn 70 vrouwen die alleen al dit jaar om het leven zijn gebracht in Turkije. "Sinds januari dit jaar zijn er al 70 vrouwen vermoord in Turkije", zegt Candan. "We willen hier aandacht aan besteden, omdat het een wereldwijd probleem is."

Toestemming van de burgemeester

Het protest is met toestemming van de burgemeester. "Dat was wel onderhandelen, ze wilde in eerste instantie dat de demonstratie plaatsvond op het Museumplein." Maar uiteindelijk lukte het Candan toch om toestemming te krijgen. "De Dam staat symbool voor vrijheid, dat is belangrijk."