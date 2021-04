Pontje vervangt tijdelijk de defecte 'Rekerflopbrug'

Er wordt een tijdelijke pont ingezet op het Noordhollandsch Kanaal. Dit zal een eind maken aan het omlopen en -fietsen dat nodig is doordat de Rekervlotbrug al weken kapot is. De reparatie van de door problemen achtervolgde vlotbrug tussen Koedijk en Bergen gaat zeker tot de zomer duren.

In februari voer een schip tegen de Rekervlotbrug, en sindsdien is de brug buiten gebruik. De schade bleek aanzienlijk stelde de provincie, waardoor reparatie mogelijk lang ging duren. Dat laatste blijkt inderdaad het geval.

De provincie zet daarom vanaf vrijdag 23 april een veerpont in waarmee per overtocht maximaal twintig passagiers mee kunnen. Het pontje vaart van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 17.30 uur en is gratis.

Flopbrug

De brug werd in 2012 officieel geopend na jarenlange vertragingen bij de bouw. Sindsdien heeft de brug opvallend veel technische problemen. Dat begon al vijf dagen na de officiële opening, toen een ontwerpfout aan het licht kwam. De bijna negen miljoen kostende brug staat, doordat ze zo vaak stuk is, inmiddels bekend als de 'flopbrug'.