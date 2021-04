Dagtocht voor zieke kinderen in stoet met campers: '"We willen ze een mooie dag bezorgen"

Campersclub de Blije Camperaars organiseert een dagtocht door Hoorn, Medemblik en Zwaag voor ongeveer vijftig zieke kinderen en hun ouders. Op 28 augustus rijden de kinderen mee in een stoet van campers om naar drie verschillende locaties te gaan.

Het gaat om kinderen tussen de vijf en tien jaar met bijvoorbeeld astma of suikerziekte. "Ik ben op het idee gekomen, omdat ik vrachtwagenchauffeurs dit regelmatig heb zien organiseren. Met campers is dit volgens mij een keer eerder gebeurd en ik dacht: dit wil ik proberen", zegt Klaas Drok, coördinator van de Blije Camperaars. Stoet Klaas vertelt dat de dag een vol programma heeft waarbij de kinderen verdeeld in drie groepen naar de Museumstoomtram, het Oorlogsmuseum en binnenspeeltuin Balorig gaan. Om de twee uur wordt er gerouleerd en gaan de kinderen en de begeleiders in een stoet met campers naar de volgende attractie. Na op alle locaties geweest te zijn, vertrekt de stoet met toeters en bellen naar de haven van Hoorn om daar pannenkoeken te eten. Klaas vertelt dat hij nog bezig is met het regelen van een muziekband voor onderweg naar de haven. "De kinderen worden flink in de watten gelegd op deze dag", vertelt hij. Ziekenhuis en scholen Via een samenwerking met het Dijklander ziekenhuis in Purmerend en Hoorn komt Klaas in contact met de kinderen. Verder heeft Klaas nog contact met scholen die speciaal onderwijs aanbieden. "Alle reacties op het plan zijn lovend. Ook het aantal sponsoren loopt goed." Zo zijn er sponsoren nodig om eten en drinken voor de kinderen te regelen en om de entree voor de drie attracties te betalen.

Quote "Wij hebben de vrijheid om altijd op pad te gaan als we dat willen en die kinderen en ouders hebben dat niet" Klaas drok

Voor de Blije Camperaars is het de eerste keer dat zij zoiets organiseren. "Wij zijn een club met ongeveer 100 campers en zonder bestuur. Ik ben coördinator en organiseer per jaar ongeveer tien tot twaalf weekenden voor de leden. Wij rijden dan door heel Nederland." Een van die weekenden weg dit jaar is deze dag organiseren voor de kinderen in augustus. Wat doen voor een ander Klaas was onder de indruk toen hij keek naar vrachtwagenchauffeurs die eerder zo'n dag organiseerden. "Ik vond het zo mooi hoe die kindertjes voorin aan het zwaaien waren. Dat de aandacht even voor hen was." Ook heeft het organiseren van deze dagtocht door de campersclub volgens Klaas te maken met de bereidwilligheid om wat te doen voor een ander. "Wij hebben de vrijheid om altijd op pad te gaan als we dat willen en die kinderen en ouders hebben dat niet. Ik hoop dat we ze zo een mooie dag kunnen bezorgen."