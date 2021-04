Laatste Velsense melkveebedrijf bestaat 150 jaar: "Uniek, maar ook confronterend"

Boerderij Westerhoeve jubileert: de melkveehouderij aan de Middenduinerweg in Santpoort-Zuid bestaat 150 jaar. Het is de laatste melkveehouderij op Velsens grondgebied. Een prachtige mijlpaal, zo stelt boer Paul Dijkzeul (52). "Maar als je erover nadenkt, is het natuurlijk ook wel confronterend dat er nog slechts eentje over is in zo'n grote gemeente."



NH Nieuws / Dennis Mantz

Aan aandacht heeft de energieke boer geen klagen. De lokale kranten staan vol met foto's van Westerhoeve aan de Middenduinerweg 80. Als Dijkzeul voor zijn stal het erf bezemt, wordt de blonde mekveehouder ook geregeld toegeroepen door zwaaiende dorpsgenoten. "Dit is wel uniek, ja. Er zijn nog wel meer agrarische bedrijven, maar ik ben hier echt de laatste melkveehouder. Toen we hier begonnen in Santpoort waren er misschien wel twintig tot dertig melkveehouders. Dat is toch eigenlijk niet bevatten? Maar geen zorg, ik ben vol energie en ik ga hier gewoon door." De eerste steen van Boerderij Westerhoeve werd gelegd in 1871, door de toenmalige vrouw van de burgemeester J.C. Enschede. Het bedrijf startte ook toen als melkveebedrijf, waar volgens Dijkzeul in die tijd zo'n zestien koeien werden gemolken. Westerhoeve werd in 1988 overgenomen door de ouders van Paul Dijkzeul, die toen ook nog een boerenbedrijf hadden in Haarlem. "Het stond te koop en voor mijn ouders was het echt een kans om te groeien als melkveebedrijf." Paul Dijkzeul vertelt vol trots over zijn werk en leven op Boerderij Westerhoeve. Tekst gaat door onder video:

Boerderij Westerhoeve bestaat 150 jaar - NH Nieuws

Een leven zonder boerenbedrijf kan boer Dijkzeul zich nu niet meer voorstellen. "Als kleine jongen ging ik al mee met mijn vader naar de stal. Vroeg opstaan, en de koeien melken. Nee, ik hoop dat ik nog heel lang gezond mag blijven en dit werk kan blijven doen. Het boerenleven is superintensief, maar ook echt geweldig om te doen. Dit is wat ik doe en wie ik ben", aldus de geboren Haarlemmer. Paul Dijkzeul op 8-jarige leeftijd in de stal bij zijn ouders in Haarlem. Tekst gaat door onder foto:

Privéfoto

Opvolging is een 'dingetje' op Westerhoeve. "Ik denk daar natuurlijk wel aan. Maar ik moet eerlijk zijn: dat is er op dit moment nog niet. Zelf heb ik geen kinderen. En mijn vrouw Jacqueline, die ik op latere leeftijd heb leren kennen, heeft wel drie zonen, maar daar zit helaas geen melkveehouder tussen. Hoe dat dus verder gaat lopen weet ik echt niet, maar voorlopig red ik mij prima." Feest De jubileumfestiviteiten bleven tot dusver beperkt tot een toost voor de stal. Maar als de coronacrisis voorbij is, komt er een groot feest, zo verzekert de boer. "Dat mag vast ook wel gebeuren als het bedrijf 150 jaar en een half is toch? Dan drinken we er iets stevigs op, dat komt goed."