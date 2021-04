Historisch zeilschip de Egberdina voortaan niet meer te zien in Hoornse haven

Het zal voor velen even wennen zijn dat zeilschip de Egberdina voortaan niet meer in de haven van Hoorn te zien is. Wouter van Dusseldorp, die 25 jaar eigenaar is geweest van de Egberdina, heeft het zeilschip verkocht. Op het schip werden afgelopen jaren dagtochten georganiseerd met bijvoorbeeld verjaardagen en bruiloften. "Ik heb dat alle jaren met veel plezier gedaan, maar vind het ook heerlijk om nu tijd en ruimte te hebben voor andere dingen", vertelt van Dusseldorp.

Bij het uitzwaaien van van zeilschip de Egberdina

Gisteren heeft van Dusseldorp de Egberdina met vier anderen uitgezwaaid. "We hebben het schip een goede reis gewenst. Dat was erg leuk dat dat zo kon." Het liefst had hij samengekomen met de mensen die hij in de afgelopen jaren heeft leren kennen, maar vanwege de coronamaatregelen kon dit niet. "De nieuwe eigenaren van het schip hebben al aangegeven dat zij wel willen meewerken als ik later nog iets wil organiseren. Dat zou ik wel graag willen." Juiste moment om te stoppen Van Dusseldorp vertelt dat de chartervaart het erg moeilijk heeft op dit moment vanwege het coronavirus en de bijbehorende maatregelen. Daardoor kon hij niet doen wat hij het allerleukste vond aan het hebben van de Egberdina, namelijk varen met mensen. "Uiteindelijk hebben we de afgelopen tijd maar heel weinig kunnen varen en daarom heb ik veel onderhoud gedaan. Het schip is in prima staat, maar wel 139 jaar oud en heeft daarom aandacht nodig." Hij zag het niet zitten om misschien nog een jaar de boot alleen te onderhouden en niet het water op te kunnen voor een dagtocht. Daarbij wist van Dusseldorp al langere tijd dat hij de boot wilde verkopen op 65-jarige leeftijd. "Ik ben ook gek op zeilen in mijn eentje of met mijn vriendin. Verder schrijf ik twee nieuwsbrieven, De Zeepost en De Scheepspost, en geef ik les op de Enkhuizer Zeevaartschool. Dat zijn dingen waar ik nu meer tijd in kan steken."

Quote "De reacties die ik krijg, geven mij het gevoel dat ik echt iets heb betekend met mijn werk" Wouter van Dusseldorp

De nieuwe eigenaren van de boot zijn drie jonge mannen. Ook in hun bezit blijft het schip dagtochten varen. Nog een aantal keer vanuit Hoorn en verder vanaf IJburg in Amsterdam. Van Dusseldorp is blij dat het schip blijft varen en niet bijvoorbeeld een woonschip wordt. "Het is een van de mooiste zeilende schepen van Nederland en ik heb er meerdere succesvolle wedstrijden mee gedaan. In varen is ze het beste." In de afgelopen dagen heeft van Dusseldorp veel lovende reacties gehad. "De reacties die ik krijg, geven mij het gevoel dat dat ik echt iets heb betekend met mijn werk."