Bedrijfspand beschoten in Aalsmeer, nog niemand opgepakt

Een bedrijfspand aan de Witteweg in Aalsmeer is afgelopen nacht beschoten. Dat bevestigt de politie aan NH Nieuws. De schoten klonken rond 3.30 uur vanancht. Er is nog niemand voor opgepakt.

Waarom het pand aan de Witteweg is beschoten is vooralsnog onduidelijk. Na de beschieting ontstond er een korte achtervolging op de nabijgelegen Zwarteweg.

"Maar er is nog niemand aangehouden. We doen onderzoek naar wie hiervoor verantwoordelijk is", zegt een woordvoerder van de politie. Daarvoor zoekt de politie ook getuigen van de beschieting of die er meer over weten.