Nieuw hoofdstuk in keeperscaroussel FC Volendam: Bakker verdringt Roggeveen

Ondanks een aantal minder sterke optredens van Roggeveen had Bakker zijn basisplaats niet zien aankomen. "Maar zenuwen had ik niet echt. Ik was er klaar voor vandaag", aldus de 23-jarige doelman die vorige maand te horen kreeg dat FC Volendam de optie in zijn contract niet zou lichten . "Tuurlijk wil je je extra in de kijker spelen."

Volgens Jonk is er door de wijziging niks veranderd in de situatie van de keepers voor volgend seizoen. De club had aangegeven als eerste met Roggeveen te zullen praten en de toekomst te bespreken. Bakker zit daardoor in de wachtkamer. Dat lijkt nu wat gecompliceerd te worden. Jonk: "De situatie is zoals hij nu is. Joey heeft een aantal wedstrijden goed ingevuld, maar is wat grillig. Daar moet hij stappen in maken, wil hij de keeper worden waarvan je denkt: die potentie zit erin."