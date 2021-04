Jong Ajacied Kasanwirjo leerde veel Europese wedstrijd tegen AS Roma: "Meer gefocust"

Niet alleen verliest Kasanwirjo met Jong Ajax ook een dag eerder deed hij dat met Ajax 1 tegen AS Roma in de Europa League. De negentienjarige verdediger zat bij de selectie van Erik ten Hag en stak daar veel van op. "Ze zijn allemaal wat slimmer en meer gefocust voor en tijdens de wedstrijd. Daar kan ik veel leren om uiteindelijk ook daar te komen."

"Al hadden we de hele avond doorgevoetbald, dan hadden we 'm ook niet gemaakt"

"Typerend"

"Als je kijkt naar ons seizoen, dan was deze wedstrijd typerend", vertelt Mitchell van der Gaag op de Toekomst. De Amsterdamse coach was zeer ontevreden over het optreden van zijn ploeg. "We begonnen goed, maar na een half ebt het langzaam weg. En al hadden we de hele avond doorgevoetbald, dan hadden we 'm nog niet gemaakt."

Door de nederlaag staat Jong Ajax op de vijftiende plek. Volgend weekend gaan de Amsterdamse talenten op bezoek bij FC Eindhoven.