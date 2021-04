Juweliers nu doelwit plofkraken: "Hoe dom ben je dan, kansloos!"

Waren het voorheen de geldautomaten die niet veilig waren voor criminelen, nu was het in een maand al twee keer een pui van een Amsterdamse juwelier die er aan moest geloven.

Dit Paasweekend moest een juwelier aan het Buikslotermeerplein het ontgelden, vorige maand veranderde een zaak aan de Jan Evertsenstraat in een ravage. Ook in Utrecht probeerde overvallers al op deze manier buit te maken.

Nieuwe ontwikkeling

"Het is wel opmerkelijk dat dat nu gaande is", zegt VU-criminoloog Jasper van der Kemp. "Je ziet ook wel wat ander type bedrijven waar dit soort plofkraken in beeld komen, dus het zou weleens een nieuwe ontwikkeling kunnen zijn."

"Ik was er al bang voor", verzucht Paul Welzenbach van Nusselein Juweliers. "Toen Geldmaat aankondigde dat ze alle automaten gingen veranderen en beter beveiligen, dacht ik: O god, als dat maar niet betekent dat ze hun heil elders gaan zoeken."

Levensgevaarlijk

Volgens de juwelier en de criminoloog is dat vooral levensgevaarlijk, want de explosies worden steeds groter en ongecontroleerder, maar volgens Welzenbach blazen de criminelen niet alleen het interieur van een winkel op, maar daarmee ook de waar waarop ze het hebben voorzien. Als er al iets van waarde ligt, omdat de dure sieraden 's nachts in de kluis verdwijnen.



Welzenbach: "Hoe dom ben je dan om dit soort dingen te doen. Dat moet je niet doen, kansloos!"