Samen wandelen zorgt voor meer verbinding en vertrouwen in de wijk

In Huizen komen buurtbewoners, kerken en moskeeën samen om verdeeldheid in de maatschappij het hoofd te bieden. Een nieuw bord, dat hangt bij het wijkcentrum en de Turkse moskee, dient als geheugensteuntje. "Dit is het begin van een nieuwe wandeling", zegt de burgemeester Niek Meijer.

"We roepen op tot een gezamenlijk geluid van warmte en verbondenheid", staat op het bord te lezen. "Zoek elkaar op. Steun elkaar. Deel je gedachten en gevoelens. Verplaats je in een ander." Volgens de burgemeester gebeurt dat hier gelukkig al veel. Zo bellen de kerk en de moskee vaak, en komen ze ook regelmatig bij elkaar over de vloer. "Het begon met een kerken- en moskeeënroute, waarbij mensen van beide gebedshuizen bij elkaar over de vloer komen. Daar haken steeds meer mensen bij aan."

Dat is volgens de burgemeester precies wat de wijk samen doet: wandelen. En het is daarbij belangrijk steeds stappen te blijven zetten. "Zo staat deze buurt nooit stil", legt Meijer uit. "We zijn samen de wijk, dus het is ook aan ons om te blijven verbinden."

De Ramadan komt er weer aan, en in het Gooi kunnen moskeeën voor hun vrijwilligers een ontheffing aanvragen zodat ze ook na de avondklok nog over straat kunnen. Volgens Meijer is het belangrijk om niet-moslims te laten zien waar Ramadan voor staat. "Een aantal jaar geleden is er een grote iftar georganiseerd, buiten. Iedereen was toen meer dan welkom en de hele straat werd afgezet."

Door corona zijn zulke acties nu minder mogelijk, maar de trek naar verbinding blijft. "Het minste dat je kunt doen, is naar elkaar luisteren." Tot nu toe lukt dat goed, merkt de burgemeester op. "'Samen blijven wandelen' is al jaren ons motto, en dat heeft gezorgd voor onderling meer vertrouwen, openheid en begrip. Je merkt dat mensen uit verschillende groepen echt naar elkaar luisteren. Ongeacht religie of achtergrond, mensen komen met elkaar in contact en spreken elkaar."

Doorgaan met verbinden

Gelukkig hebben ze in de wijk niet te maken met geweld of bedreigingen richting moslims, zoals bij de Surinaamse moskee in Alkmaar het geval was. Toch is dit bord nodig, vindt de burgemeester. "Juist omdat we mensen in de wijk bij elkaar brengen, gebeuren dat soort dingen hier vrijwel nooit. Het is dus belangrijk dat we daarmee doorgaan."

Door corona konden er jammer genoeg niet veel mensen bij de onthulling van het bord aanwezig zijn. Wel was er net een gebedsdienst in de moskee afgelopen, en de reacties van de mensen daar waren zeer positief. "Ze vonden het heel goed dat we dit bord als geheugensteuntje hebben opgehangen."

De wijk roept op het bord ook op om energie te stoppen in "het met elkaar bouwen aan de mooie kanten van onze samenleving. Vanuit warmte en verbondenheid. Daarvoor zijn we samen verantwoordelijk."