Valerie van Roon verliest olympisch ticket op 50 meter vrij in swim-off aan Heemskerk

Valerie van Roon dacht zich in december al gekwalificeerd te hebben voor de Olympische Spelen, maar de zwemster raakt haar ticket op de valreep kwijt. Routinier Femke Heemskerk was de betere in een swim-off op de 50 meter vrij.

Heemskerk streed in Eindhoven met Van Roon in een swim-off om het olympische ticket. Heemskerk zwom in de series een persoonlijk record (24,28), waarna ze Van Roon ook in de door Ranomo Kwomowidjo in 24,11 gewonnen finale ruim voorbleef.

Swim-off

Heemskerk had aangedrongen op een swim-off met Van Roon, omdat ze in december de kwalificaties aan zich voorbij moest laten gaan. Ze zat toen in quarantaine vanwege een positieve coronatest van haar man.

Ranomi Kromowidjojo won op het OKT in Rotterdam de 50 vrij en bemachtigde daarmee het eerste ticket. Van Roon werd tweede in 24,63, maar de tuchtcommissie van de zwembond bepaalde na protest van Heemskerk dat er een swim-off moest komen voor het tweede ticket.

Om naar Tokio te mogen moest Heemskerk vervolgens sneller zijn dan 24,63 én sneller dan Van Roon. Die missie slaagde.