31-jarige Medemblikker overleden na ongeluk in Wognum

Een automobilist is rond 19.15 uur aan de Nieuweweg in Wognum met zijn auto tegen een boom gekomen. Het voertuig is volledig om de boom gevouwen en hulpdiensten snelden massaal naar de plaats van het ongeluk. Hulp mocht niet meer baten.

Inter Visual Studio / Theo Annes

Een woordvoerder van politie Groot Noord-Holland bevestigt dat er inderdaad iemand is overleden na het ongeluk. Over de identiteit van het slachtoffer is op dit moment alleen bekend gemaakt dat het gaat om een 31-jarige man uit Medemblik. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk, de auto onderzoeken ze later op een andere locatie. "Iets na negenen was de auto nog niet bij de plek van het ongeluk weggehaald", meldt de woordvoerder. Wel zijn medewerkers daar mee bezig, om het voertuig op een plek met 'betere voorzieningen' te kunnen onderzoeken.