FC Volendam komt na rust op stoom en veegt vloer aan met Helmond Sport

Echter kwam Het Nieuwe Oranje uitstekend uit de kleedkamer. In de 48ste minuut trok El Kadiri de stand gelijk met een fraai schot in de verre hoek. In de daaropvolgende minuten had Volendam via Samuele Mulattieri en Alex Plat ineens mogelijkheden om op voorsprong te komen. Het begin van de tweede helft was dus veelbelovend en Derry John Murkin drukte de kansen ook uit in de score, waardoor Volendam voor het eerst in drie wedstrijden weer eens een voorsprong in handen had.

Kaartenhuis

Volendam was na rust ineens uiterst efficiënt en Denso Kasius maakte in de 60ste minuut het derde doelpunt binnen een kwartier: 3-1. Het kaartenhuis bij TOP Oss viel helemaal in mekaar en de energie leek weer helemaal terug te zijn bij de Volendammers.

Mulattieri was nadrukkelijk op zoek naar een doelpunt. Zelfs na het omspelen van de keeper kreeg hij de bal er in de 75ste minuut niet in, maar een minuut later had hij zijn goal wel te pakken. De Italiaanse huurling van Internazionale was het eindstation van een vlot lopende aanval en zette de 4-1 op het scorebord. Het hek was van de dam en in de 79ste minuut maakte Mulattieri zijn tweede van de avond na afleggen van Franco Antonucci.